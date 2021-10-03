Житель Николаевской области облил бензином и поджег тещу

Пожар перекинулся на жилой дом. После тушения огня полиция обнаружила тело погибшей женщины.

В городе Снигиревка 64-летний мужчина после семейной ссоры облил бензином и поджег свою тещу. Женщина погибла, сообщило накануне управление Нацполиции в Николаевской области.

Инцидент произошел в субботу, 2 октября. О нем стало известно после звонка соседки правоохранителям. Она рассказала, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, а пожар перекинулся на жилой дом. После тушения огня правоохранители обнаружили тело пожилой женщины. Ей было 84 года.

Мужчину задержали. Уголовное производство начали по статье об умышленном убийстве (п.4 ч.2 ст.115 УК Украины). Задержанному может грозить до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.