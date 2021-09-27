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Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Джошуа (відео)

  12   0 27.09.2021, 09:31 | Новости, Спорт
Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся в Україну після перемоги над Джошуа (відео)

Фото: Скріншот | Усик повернувся в Україну

Український боксер, чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик повернувся з Лондона до Києва після переможного бою над британцем Ентоні Джошуа. Літак спортсмена сів у "Борисполі" о 00:35 у понеділок, 27 вересня.

Про це повідомляє "Українська правда".

У терміналі аеропорту боксера зустрічали журналісти та близькі спортсмена, а також чемпіонка світу з боксу Аліна Шатернікова. Приблизно о 02:15 Усик вийшов на брифінг. Зокрема, спортсмен повідомив, що зараз він не намагається аналізувати минулий поєдинок.

"У мене думки - потрапити швидше додому, побачити своїх синів і дочку, які дуже сильно переживали за мене... (Хочу) залікувати рани, які з'явилися протягом підготовки і в бою, поїсти тієї їжі, яку мені не дозволяли їсти (під час тренувань)", - поділився боксер.

Усик також розповів, що готувався до бою з Джошуа з 23 січня по 20 вересня.

На питання журналіста про те, коли буде бій-реванш з Ентоні Джошуа, український спортсмен заявив: "Не знаю... Треба спочатку видихнути, тільки вчора все закінчилося. Я не думаю, що хтось із нас (із Джошуа) хоче розмовляти зараз про реванш".

За словами Усика, після бою він і Джошуа обговорили свою аматорську кар'єру і сам поєдинок, "спілкувалися, жартували".

Боксер розповів, що чемпіонські пояси прибудуть в Україну "приблизно через три тижні" - він пообіцяв повідомити про це у своїх соціальних мережах.

"Їх зроблять, вигравіюють там дату, місце, імена і вони прибудуть додому. Вони вже сумують за Україною, тому вони кажуть "Саня, забери нас", - пожартував спортсмен.

Брифінг Усика в "Борисполі"

Нагадаємо, Усик здобув перемогу над Джошуа суддівським рішенням після 12 раундів. 

Після поразки Джошуа заявив, що "нічого не бачив" після дев'ятого раунду через підбите око, а також, що Усик його "не здивував" у процесі бою.

"Вечірні Вісті"

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