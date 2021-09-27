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Климас: Я бы дважды подумал, прежде чем снова выпускать Джошуа в ринг с Усиком

  18   0 27.09.2021, 09:00 | Новости, Спорт
Климас: Я бы дважды подумал, прежде чем снова выпускать Джошуа в ринг с Усиком

Представитель Усика дал оценку бою с Джошуа.

Менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас прокомментировал победу своего клиента в поединке против Энтони Джошуа.

"Эта победа очень много значит для нас. Никто не ожидал, что Усик выйдет и будет доминировать над Джошуа. Понимаете, Энтони же - отличный воин, прекрасный боец. Он владел четырьмя поясами в супертяжелом дивизионе. Поэтому то, что сделал Александр - это невероятно. Наша команда очень им гордится. У меня была стопроцентная уверенность в том, на что способен Усик и что он станет объединенным чемпионом мира.

Думаю, Усик мог одержать досрочную победу, но, похоже, тренер не позволил ему попытаться сделать это, а Александр следовал его советам", - сказал Климас.

При этом менеджер Усика отметил, что не советовал бы команде Джошуа торопиться с реваншем.

"Я бы не хотел, чтобы люди увидели, как такого большого чемпиона, как Энтони Джошуа, побили дважды. Я бы дважды подумал, прежде чем снова выпускать его в ринг с Усиком", - заявил Климас в комментарии IFL TV.

Фото Getty Images

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