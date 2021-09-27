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Музетти: Я думал, что Джокович бессмертен

  11   0 27.09.2021, 02:06 | Новости, Спорт
Музетти: Я думал, что Джокович бессмертен

Итальянец поделился мнением о поражении Джоковича в US Open.

В финале Открытого чемпионата по теннису Новак Джокович уступил Даниилу Медведеву 3:0.

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мнением о легендарном сербском теннисисте.

"Я думал, что он бессмертен, но давление ломает даже величайших чемпионов. Признаюсь, я не видел весь матч - лег спать. Но я видел, что он очень-очень напряжен. Мне было жаль, потому что я за него болел. Он заслужил собрать Большой шлем - хоть Медведев и провел выдающийся турнир",- приводит слова спортсмена Tennisshead.

Также Музетти рассказал, каким он человеком видит Джоковича.

"Новак - прекрасный человек. Мы часто тренируемся вместе, много общаемся. Это большая честь, потому что можно вблизи понаблюдать, как он работает. Внимание к деталям очень впечатляет",- заявил 19-летний теннисист.

Фото ATP Tennis TV

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