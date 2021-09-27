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MELOVIN шокировал откровенным признанием: "Первый секс у меня был..."

  6   0 27.09.2021, 02:32 | Новости, Культура
MELOVIN шокировал откровенным признанием: "Первый секс у меня был..."

Артист впервые занялся сексом в 23 года / instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN, который недавно совершил каминг-аут, рассказал, что первый секс у него произошел в прошлом году. Тогда артисту было уже 23 года.

По его словам, он не хотел, чтобы этот интимный момент состоялся с кем угодно. Для него было важно прочувствовать всю эту палитру эмоций и ощутить любовь, пишет УНИАН.

"Вечер латыни - это вечер без табу. Поэтому я решил рассказать то, чего еще не рассказывал. Первый секс у меня был в 2020 году. Тогда мне было 23 года. Я просто не хотел, чтобы это было бы непонятно с кем. Я хотел чувствовать любовь, не комплексовать", - сказал артист.

Так, в четвертом выпуске шоу MELOVIN станцевал с Лизой Русиной танго под песню Бритни Спирс - Toxic. При этом судьи в очередной раз его раскритиковали и поставили всего 25 баллов.

Напомним, ранее хореограф Илона Гвоздева беспощадно "разнесла" выступление MELOVIN и Лизы Русиной в третьем эфире "Танцев со звездами". По ее словам, профессиональная танцовщица впервые за всю историю проекта станцевала ча-ча-ча хуже звезды. Илона добавила, что у этой пары на первом месте эпатаж, а все остальное не имеет значения.

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