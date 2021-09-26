"Шахтер" готов предложить новый контракт Марлосу

Сергей Палкин рассказал о переговорах с футболистом.

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о судьбе Марлоса в донецком клубе. У полузащитника в конце 2021 года истекает контракт с "горняками".

По словам функционера, "Шахтер" хочет предложить 33-летнему футболисту новое соглашение.

"Мы-то готовы, но, насколько я знаю, Марлос изъявил желание закончить карьеру в Украине и уехать в Бразилию. По крайней мере это последняя информация, которая была. А как будет дальше... Может быть, к концу года он изменит свое видение по данному вопросу", - отметил Палкин.

В текущем сезоне Марлос сыграл семь игр в чемпионате Украины, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

ФК Шахтер Донецк

Фото Football.ua