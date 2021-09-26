Литва отдаст Украине военную амуницию на €677 тысяч

Предложение о передаче амуниции было подготовлено на основе просьбы, направленной со стороны Украины, сообщают СМИ.

Власти Литвы намерены передать Киеву военную амуницию стоимостью 677 тысяч евро. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на литовское национальное радио LRT 26 сентября.

"Министерством обороны подготовлен проект постановления правительства, согласно которому Украине безвозмездно будет передано 490 бронежилетов и столько же баллистических поясов", - сообщили в эфире радиостанции.

Уточняется, что стоимость бронежилетов составляет 617,8 тысячи евро, а баллистических поясов - 59,3 тысячи евро. По данным радиостанции, предложение о передаче амуниции было подготовлено на основе просьбы, направленной со стороны Украины.

korrespondent.net