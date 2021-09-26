Разумков выздоровел от COVID и выходит на работу

Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной, подчеркнул спикер украинского парламента.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел от коронавирусной инфекции и завтра выходит на работу. Тест с отрицательным результатом Разумков опубликовал на своей странице в Facebook 26 сентября.

"Тест на коронавирус - отрицательный, настроение - положительное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!", - написал Разумков.

О том, что Разумков второй раз заболел COVID-19, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре, стало известно 10 сентября. На этом фоне появились слухи о готовящейся отставке спикера. Во фракции и у президента говорили о фундаментальных разногласиях с Разумковым.