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"Барселона" нашла замену Куману в чемпионате Франции

  62   0 26.09.2021, 09:35 | Новости, Спорт
"Барселона" нашла замену Куману в чемпионате Франции

Нидерландец рискует потерять свое место из-за неудовлетворенных результатов.

Главный тренер Реймса Оскар Гарсия может сменить Рональда Кумана на посту наставника "Барселоны". Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, кандидатура Гарсии обсуждалась во время собрания руководства каталонцев.

В пользу испанского специалиста говорит тот факт, что он является воспитанником "Барселоны" и хорошо знаком со структурой клуба. А в период с 2010 по 2012 год Гарсия был главным тренером молодежной команды "Барселоны".

Напомним, Куман возглавил первую команды "сине-гранатовых" летом 2020 года. В прошлом сезоне каталонцы под руководством Кумана выиграли Кубок Испании.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Барселона" занимает седьмое место, имея девять очков после шести туров. В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы уступили мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3.

Фото Getty Images

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