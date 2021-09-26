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Россия "наплевала" на международное право с трибуны Генассамблеи ООН, - Кислица

  9   0 26.09.2021, 10:07 | Новости, Политика
Россия "наплевала" на международное право с трибуны Генассамблеи ООН, - Кислица

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица охарактеризовал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Генассамблее ООН как "пластик и трэш". Делегация РФ "наплевала" на правила.

Об этом украинский дипломат сообщает в Facebook.

Выступая на 76-й сессии ГА ООН в субботу, Лавров в демагогической манере раскритиковал страны Запада за якобы установленные ими правила в международных отношениях и несоблюдение международного права.

"Российская делегация наплевала на установленные председателем Генассамблеи правила по количеству членов делегации в зале во время выступления и демонстративно пришла на заседание "мощной" шестеркой", - заявил Кислица.

При этом Лавров вспомнил об оккупации Крыма, которую назвал "воссоединением" с Россией.

"Если бы не "зашкаливание" цинизма и святотатства, то стоило бы изучать, разбирать на тезисы весь этот ворох мыслей представителя Путина в ООН, но это реально все пластик и трэш, если смотреть на это выступление через оптику международного права"., - добавил украинский постпред.

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