Резкий спад: в Украине выявили еще более 4 600 случаев COVID

За минувшие сутки, 25 сентября, зафиксировано еще более 4 600 случаев коронавируса в Украине. Летальных случаев - 69.

Об этом сообщает в Facebook Министерство здравоохранения.

Сообщается, что в Украине зафиксировано еще 4 647 новых подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 448 среди детей и 57 среди медиков. Госпитализированы - 2 325 человек, выздоровели - 983.

Также сообщается, что за сутки на COVID протестировали:

- методом ПЦР - 23 665 человек;

- методом ИФА - 5 291 человек;

- экспресс-тестами - 21 065 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (611), Днепропетровской (506), Одесской (331), Черновицкой (253) и Тернопольской (234) областях.

За все время пандемии в Украине заболели - 2 392 397 человек, летальных случаев - 55 626.

Напомним, за день до этого в Украине зафиксировали более 8 000 новых случаев COVID.