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Кулеба пояснил жесткую риторику Украины в ООН

  5   0 25.09.2021, 14:30 | Новости, Политика
Кулеба пояснил жесткую риторику Украины в ООН

ООН и международная политика нуждаются в изменениях. Украина не просто готова быть, а уже является драйвером этих изменений, отметил глава МИД.

Риторика Украины на 76-й сессии Генассамблеи ООН стала более жесткой, поскольку просто призывать и предупреждать мир о новых вызовах, с которыми Украина столкнулась раньше других, бесполезно - вместо этого надо активно действовать и вести за собой уже сегодня. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает Укринформ в субботу, 25 сентября.

"Современный уровень глобальных вызовов не оставляет времени на промедление, не оставляет права на мягкость, не оставляет возможности "отсидеться" в стороне. Мы в Украине столкнулись со многими современными вызовами раньше других. Взять, к примеру, хотя бы дезинформацию. Мы предупреждали мир об этой угрозе еще в 2014 году, когда оказались под катком российской пропаганды. Нас не хотели слышать. А через несколько лет сами столкнулись с тем, о чем Киев уже давно говорил. Украина готова делиться опытом противодействия гибридным угрозам, который мы получили за более семи лет противостояния российской агрессии. Но мы теперь точно знаем: просто призывать и предупреждать бесполезно. Надо активно действовать и вести за собой уже сегодня. Именно поэтому изменилась риторика Украины", - отметил Кулеба.

Комментируя участие украинской делегации в работе Генассамблеи ООН, министр заметил, что "бороться с изменениями климата в каком-то смысле легче, чем занять четкую позицию относительно силовой смены границ".

"С изменениями климата удобно воевать, потому что они не дадут "сдачи". А вот для четкой позиции по Крыму нужно иметь смелость бросить вызов вполне конкретному постоянному члену Совбеза ООН ", - подчеркнул Кулеба, имея в виду Россию.

При этом добавил, что на это смелости в ООН пока не хватает.

"Но мы работаем над тем, чтобы стимулировать ее. И имеем на своей стороне почти полсотни государств, которые не боятся называть крымские вещи своими именами ", - отметил министр.

По его словам, ООН, как и международная политика в целом, нуждаются в изменениях. И выступление президента Владимира Зеленского показало: Украина не просто готова быть, а уже является драйвером этих изменений.

"ООН должна активнее реагировать на преступные действия России", - добавил Кулеба, напомнив, что в результате российской агрессии погибли уже около 15 тыс. человек.

 

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