Матерацци рассказал о встрече с Зиданом после финала ЧМ-2006

Итальянец был инициатором разговора

Финал Чемпионата мира-2006 запомнился всем любителям футбола не только яркой игрой, но и эмоциями.

В одном из игровых эпизодов Матерацци и Зидан сначала бросили в адрес друг друга пару колких фраз, а после одной из таких француз ударил своего соперника головой в грудь.

Матерацци рассказал о встрече с легендарным французом после этого матча.

"Однажды я выходил из отеля, когда кто-то из персонала попытался меня остановить. Они сказали, что есть проблема. Зидан припарковался с вашей машиной. Я сказал, что не вижу здесь проблемы. Специально задержался возле его машины, чтобы поговорить. Через несколько минут он вышел из отеля. Он явно удивился, когда увидел меня, стоящим рядом с его автомобилем. То, что я сказал ему тогда, навсегда останется между нами. В конце беседы он протянул мне руку, и я крепко ее сжал и не отпускал, пока он не посмотрел мне прямо в глаза, - сказал Матерацци в интервью Yuotube-каналу Невиданный футбол.

Тот матч завершился ничьей 1:1, а в серии послематчевых пенальти победу одержала сборная Италии. Голы в основное врем забили Зинедин Зидан и Марко Матерацци.