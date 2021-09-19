Врачи сообщили о вспышке малоизвестного вируса среди детей

Ученые считают, что на распространение RSV повлияла пандемия коронавируса, а именно карантинные ограничения.

Врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии сообщают о массовом заражении малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) среди детей, которе вызывает заболевания дыхательных путей, пишет ВВС News.

По словам главы отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

Ученые считают, что пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV, поскольку из-за карантинных ограничений дети не выработали иммунитет против этого вируса. Всплеск заболеваемости произошел после того, как карантин был ослаблен.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что у большинства детей вирус протекает легко - как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать бронхиолит и воспаление нижних отделов легких.

korrespondent.net

