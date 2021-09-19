Оля Полякова выдала тайну Винника о его личной жизни

Певица Оля Полякова неожиданно выдала тайну Олега Винника о его семейном положении

Популярная украинская певица Оля Полякова неожиданно выдала тайну своего друга и коллеги Олега Винника. Это случилось на шоу «Співають всі», когда она обратилась к одному из участников проекта, передает politeka.net.

В третьем выпуске на сцену вокального шоу вышел молодой исполнитель Роман Милян, который исполнил хит Виктора Павлика «Ні обіцянок, ні пробачень». Судьи по-разному оценили исполнение парня. Так, Наталья Могилевская отметила, что Роман точно бы понравился девушкам. А сам Виктор Павлик, хоть и отдал свой голос за участник, все же отметил, что в исполнении чего-то не хватило.

А певица Оля Полякова обратилась к Роману Миляну с советом личного характера, чем неожиданно выдала тайну Олега Винника. «На сцене кольцо нужно снимать - берите пример с Винника», - посоветовала артистка участнику.

Напомним, супругой Олега Винника якобы является его бэк-вокалистка Таисия Сватко, по крайней мере, в этом уверенны фанаты исполнителя. Сам же артист не любит распространяться о личной жизни и не подтверждает, что он женат, впрочем, и не отрицает.