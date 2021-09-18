Варан: Я знал, что буду рано или поздно играть в "МЮ"

Француз рассказал о первом знакомстве с Фергюсоном.

Французский защитник Рафаэль Варан этим летом перебрался из мадридского "Реала" в "Манчестер Юнайтед".

Футболист рассказал о том, как впервые познакомился с сэром Алексом Фергнюсоном, будучи еще совсем юным.

"Это был особенный момент для меня и моей семьи. Удивительно встретить такого человека, как он, в 18 лет. Вы знаете, после этого я понял, что "Манчестер Юнайтед" моя судьба. Десять лет в Мадриде, а теперь я здесь",- сказал Варант в интервью Sky Sport.

Также защитник поделился впечатлениями от трансфера в стан "манкунианцев".

"Это новый вызов, новый чемпионат для меня. Это большая ответственность - вернуть "МЮ" на вершину. Люди ждут от нас великих дел, это большая мотивация для меня",- заявил Варан.

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