Дани Алвес продолжит карьеру во "Фламенго", - источник

Стороны ведут переговоры о контракте.

Титулованный бразильский защитник Дани Алвес в скором времени может стать игроком "Фламенго".

Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, 38-летний футболист ведет активные переговоры с клубом, и они близки к завершению.

Утверждается, что "Фламенго" предложил Алвесу контракт, рассчитанный до 2022 года.

Напомним, Дани Алвес выступал за "Сан-Паулу", однако клуб стал задерживать игроку зарплату. В итоге стороны разорвали соглашение, и футболист стал свободным агентом.

Фото Readfootball.com