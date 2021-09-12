Спикер Госдумы РФ удивлен заявлением Зеленского о возможности полномасштабной войны

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин удивлен заявлением президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия может развязать полномасштабную войну. Вновь повторил тезис про "один народ".

Об этом сообщает Telegram-канал Володина.

"Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе", - написал он.

Володин считает, что "плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем".

По его словам, между гражданами РФ и Украины не должно быть пропасти. "Так сложилась жизнь, что живем сегодня в разных государствах. Но мы один народ, оказавшийся разделенным волею таких политиков, как Зеленский", - утверждает он.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.