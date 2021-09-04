Часть игроков "Барселоны" обрадовалась уходу Гризманна, - источник

Антуан так и не смог стать "своим" в каталонском клубе.

В последний день трансферного окна мадридский "Атлетико" оформил трансфер нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна.

По информации Sport.es, некоторые игроки "сине-гранатовых" с радостью встретили новость об уходе 30-летнего француза. Эти футболисты никогда не считали Антуана частью коллектива.

Отчасти это было обусловлено фильмом La Decision, в котором Гризманн в 2018 году рассказывал о том, что отказал каталонцам и решил остаться в "Атлетико".

Напомним, форвард выступал за "Барселону" с 2019 года. Он провел за катлонцев 106 матчей во всех турнирах, в которых забил 35 голов.

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