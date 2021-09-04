В Запорожье у школьника на уроке остановилось сердце: парня удалось спасти

Инцидент произошел в пятницу, 3 сентября, в 8-й городской гимназии. Об этом сообщил директор Запорожского областного центра скорой помощи и медицины катастроф Константин Малашенко на своей странице в Facebook.

Ученику стало плохо внезапно. Медсестра и инженер по охране труда стали реанимировать ребенка, а учителя вызвали скорую. Вместе несовершеннолетнего вернули к жизни, запустив его сердце.

Малашенко рассказал, что на месте инцидента работало сразу две бригады медиков.

"Еще одна победа над смертью... Клиническая смерть. Реанимация. Сдали живого в больницу с неплохим на тот момент прогнозом", - написал директор медучреждения.

Он пожелал пациенту, чтобы у него все будет хорошо, а коллегам выразил благодарность за работу.