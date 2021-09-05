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Названы напитки, вызывающие воспаление в организме

  8   0 05.09.2021, 01:07 | Новости, Общество
Названы напитки, вызывающие воспаление в организме

Веская причина отказаться от сладкой газировки.

Длительное употребление некоторых напитков может привести к хроническому воспалению. Об этом заявила известный диетолог Эми Гудсон, передает Главред.

«Регулярное потребление в большом количестве газировки, сладкого чая или других напитков с высоким содержанием сахара значительно повышает риск хронических воспалений, а также других проблем со здоровьем», - говорит специалист.

Согласно исследованию, которое было опубликовано в Американском журнале питания, употребление одной банки сладкой газированной воды в сутки в среднем повышает уровень инсулина и холестерина. Кроме того, в публикации Американского общества нефрологов отмечается, что фруктоза также негативно влияет на воспалительные процессы в организме.

«Употребление большого количества напитков приводит к набору веса, что в свою очередь повышает риск диабета второго типа, заболеваний сердечно-сосудистой системы и нарушений метаболизма, сопровождаемых хроническим воспалением», - добавила врач.

 

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