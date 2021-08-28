"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе

Парижане во второй раз отказали мадридскому клубу.

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Главным кандидатом на подписание француза является мадридский "Реал". Представители "сливочных" ведут активные переговоры с руководством "ПСЖ".

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, "Реал" сделал второе предложение парижанам по Мбаппе в размере 170 миллионов евро плюс 10 млн евро в качестве бонусов, однако боссы "ПСЖ" приняли решение отклонить его. Они ждут, когда мадридский клуб поднимет еще выше ценник за 22-летнего нападающего.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом следующего года.

В текущем сезоне француз провел три матча за парижан в Лиге 1, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Фото AZERTAC