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"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе

  5   0 28.08.2021, 08:09 | Новости, Спорт
"ПСЖ" отклонил второе предложение "Реала" по Мбаппе

Парижане во второй раз отказали мадридскому клубу.

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Главным кандидатом на подписание француза является мадридский "Реал". Представители "сливочных" ведут активные переговоры с руководством "ПСЖ".

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, "Реал" сделал второе предложение парижанам по Мбаппе в размере 170 миллионов евро плюс 10 млн евро в качестве бонусов, однако боссы "ПСЖ" приняли решение отклонить его. Они ждут, когда мадридский клуб поднимет еще выше ценник за 22-летнего нападающего.

Действующий контракт Мбаппе с "ПСЖ" истекает летом следующего года.

В текущем сезоне француз провел три матча за парижан в Лиге 1, в которых забил один гол и выполнил две голевые передачи.

Фото AZERTAC

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