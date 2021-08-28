Білий дім підтвердив зустріч Байдена з Зеленським

Зустріч Зеленського з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні запланована на 31 серпня.

Адміністрація американського президента все ж підтвердила приїзд українського глави Володимира Зеленського до Вашингтону.

Про це під час брифінгу 27 серпня повідомила речниця Білого дому Джен Псакі, інформує UAINFO.org.

За її словами, зустріч з Зеленським входить до планів Байдена наступного тижня.

"Наступного тижня президент також зустрінеться з президентом України Зеленським у Білому домі. Візит підтвердить рішучу підтримку США суверенітету й територіальної цілісності України перед обличчям тривалої агресії Росії на Донбасі та в Криму; нашу тісну співпрацю у сфері енергетичної безпеки й зусиль президента Зеленського у боротьбі з корупцією та реалізацією програм реформ, базованих на наших спільних демократичних цінностях", – сказала Псакі.

Також наступного тижня Байден продовжить відстежувати ситуацію в Афганістані.