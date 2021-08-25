"Интер" согласовал контракт с форвардом "Лацио"

Корреа будет получать в новом клубе 3,5 млн евро за сезон.

Нападающий "Лацио" Хоакин Корреа близок к переходу в миланский "Интер". Об этом сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, 27-летний аргентинец уже согласовал условия контракта с "нерадзурри".

Договор будет рассчитан на четыре года, зарплата Корреа составит 3,5 млн евро в год без учета бонусов. В ближайшее время боссы "Интера" встретятся с представителями "Лацио", чтобы оформить трансфер.

Напомним, Корреа выступает за "Лацио" с 2018 года. В прошлом сезоне форвард провел за римлян 38 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав шесть ассистов.

Фото Getty Images