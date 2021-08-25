Подростки до смерти избили мужчину в Конотопе

16-летний и 17-летний парни во время ссоры избили 44-летнего мужчину и бросили его на улице умирать. Утром тело нашли соседи.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Тело погибшего обнаружили накануне в 5 утра. "В полицию поступило сообщение от медицинского работника Конотопской центральной больницы о том, что на одной из улиц частного сектора на окраине города лежит избитый мужчина без признаков жизни", - рассказали в полиции.

На то, чтобы найти виновных в случившемся, полицейским понадобились сутки. Оказалось, что это 16-летний и 17-летний местные жители, которых ранее уже судили за имущественные преступления.

"Полицейские выяснили, что между юношами и 44-летним потерпевшим возникла словесная перепалка. В ходе ссоры молодые люди нанесли ему телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После чего оставили тело мужчины и ушли", - сказано в сообщении.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение"). Молодым людям уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.