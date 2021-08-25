Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

06:11

Диетолог назвал формулу для вычисления нормы потребления воды

05:12

VW начал продавать автомобили без мультимедийной системы

04:13

Дэниел Рэдклифф огорчил фанатов «Гарри Поттера»

03:05

Кардиолог рассказала, как пережить жару людям со слабым сердцем

02:06

"Реал" продлил контракт с Вальверде

01:07

Онколог назвал ранние признаки рака крови

00:08

Ram из-за подушек безопасности отзывает 260 тысяч пикапов

23:03

США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО и в борьбе с агрессией России, - Госдеп

22:04

Бывший афганский министр работает курьером в Германии

21:32

Россия обвинила Украину в экоциде и завела дело из-за водной блокады Крыма

21:05

ТКГ завтра возобновит заседания после каникул

20:33

Франция подтвердила визит Макрона в Украину,- Кулеба

20:06

В центре Киева парень хотел устроить самосожжение (видео)

19:34

Переход Гризманна в "Атлетико" сорвался

19:07

На Донбассе боевики один раз нарушили режим "тишины"

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Диетолог назвал формулу для вычисления нормы потребления воды

  6   0 25.08.2021, 06:11 | Новости, Общество
Диетолог назвал формулу для вычисления нормы потребления воды

Суточная потребность человека в воде зависит от его массы тела. Чтобы вычислить свою идеальную норму, необходимо умножить массу тела (в килограммах) на 30.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

О важных правилах утоления жажды и о методе расчета индивидуальной суточной нормы воды рассказал эксперт по питанию и диетологии Чисем Гюндюз. По его словам, ни один напиток, кроме воды, не может восполнить потребность человека в жидкости.

С этой задачей не справятся ни чай, ни кофе, ни различные соки.

«Употребление чая, кофе, фруктового сока, водянистых фруктов вместо воды не восполняет нашей потребности в воде. И приводит к тому, что мы получаем больше калорий. Потребность в воде нужно удовлетворять с помощью воды - это одно из золотых правил», - сказал Гюндюз.

Летом человеку требуется намного больше воды, чем в любой другой период, рассчитать необходимую суточную норму можно, если умножить вес на 30.

«Например, можно сказать, что суточная потребность в воде для человека с массой тела 60 килограммов составляет 1,8 тысячи миллилитров, или 1,8 литра. Однако такие факторы, как еда и напитки, употребляемые в течение дня, или физические упражнения, тоже играют роль и влияют на это количество», - добавил эксперт.

Он также отметил, что цвет мочи может дать ответ на вопрос о том, достаточное ли количество воды вы выпили за день - чем она темнее, тем меньше жидкости было получено.

Диетолог назвал употребление таких освежающих и водянистых плодов, как арбуз, вместо воды, ошибкой. По его словам, арбуз действительно содержит большое количество воды, однако в нем также много сахара.

«Если учесть, что одна рекомендуемая порция арбуза в день - это пара треугольных ломтиков, то в попытке утолить жажду мы с лихвой превысим размер этой порции», - добавил эксперт.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (571)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]