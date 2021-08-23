На "трассе смерти" под Киевом произошло серьезное ДТП (видео)

В воскресенье, 22 августа, вечером на 75-м километре трассы Киев - Ковель - Ягодин, которую за серьезные аварии называют "трассой смерти", произошло ДТП.

Авария случилась неподалеку от админграницы Киевской и Житомирской областей, проходящей по реке Тетерев, у села Песковка.

Водитель красного микроавтобуса Renault Traffic пытался избежать столкновения с вылетевшим ему в лоб небольшим серебристым паркетником, применил экстренное торможение, о чем свидетельствует черный след от шин на асфальте, однако все было тщетно.

После столкновения оба автомобиля выбросило в кювет. Случайные свидетели из проезжающих мимо авто бросились на помощь пострадавшим.

На месте ДТП находились несколько экипажей полиции и карет скорой помощи, кроме того, были замечены две неотложки, на высокой скорости мчавших в сторону Бородянки и Киева.

После столкновения автомобилей на трассе образовался двухкилометровый затор в сторону Киева и Коростеня.

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