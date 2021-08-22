Полицейское авто в центре Киева попало в ДТП

Полицейский автомобиль в центре столицы проскочил на запрещающий сигнал светофора и протаранил Chevrolet.

В Киеве на площади Льва Толстого полицейский автомобиль Mitsubishi попал в дорожно-транспортное происшествие. Очевидцы утверждают, что виноваты в аварии правоохранители. Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

"Полицейский Мицубиши Л200 проехал на красный свет и протаранил автомобиль Шевроле", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что водитель Chevrolet вышел из своего автомобиля, держась двумя руками за голову.