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"Милан" договорился об аренде талантливого нападающего

  19   0 22.08.2021, 07:10 | Новости, Спорт
"Милан" договорился об аренде талантливого нападающего

Пьетро Пеллегри близок к переходу в миланский гранд.

Молодой форвард "Монако" Пьетро Пеллегри  в скоро времени может перебраться в "Милан".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter, "россонери" находятся на завершающей стадии  переговоров с французским клубом.

Речь идет об аренде за 1 миллион евро с последующим правом выкупа за 6 миллионов евро. Примечательно, что в 2018 году "Монако" заплатил за трансфер Пеллегри около 25 миллионов евро.

Напомним, в минувшем сезоне 20-летний Пьетро провел 16 матчей за "Монако" в Лиге 1, в которых сумел отличиться одним голом, а также одной результативной передачей. Так же итальянский нападающий сыграл 80 минут за "монегасков" в Кубке Франции.

Фото Getty Images

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