Медики объяснили, сколько яблок можно съедать в день

Яблоки полезны, но не стоит их переедать.

Конец лета - период, когда люди могут получить большое количество витаминов и микроэлементов из яблок. Об этом рассказала кандидат медицинских наук и известный диетолог Римма Мойсенко, передает Главред.

«Если мы говорим о здоровом человеке с нормальной возможностью переваривания яблок, то для нас полезны и красные, и зеленые, и желтые яблоки. Если мы говорим о человеке возрастном, то нужно выбирать яблоки с наименьшим количеством лишней фруктозы, нейтральные - не сладкие и не кислые. Как правило, это желто-зеленые яблоки. Содержание витаминов и микроэлементов практически одинаковое, неважно, какого цвета яблоко», - заявила она.

Для того, чтобы не перегружать пищеварение, говорит Мойсенко, яблоки лучше есть в первой половине дня - в крайнем случае не позднее полдника. Дневная норма в конце лета - начале осени, когда в продажу поступают яблоки нового урожая, - до 300 граммов.