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Данилов: Олигархи в Украине влияют на власть

  6   0 22.08.2021, 08:09 | Новости, Политика
Данилов: Олигархи в Украине влияют на власть

Глава СНБО признал, что представители бизнеса влияют на законодательную власть в стране, и назвал это "угрозой".

В Украине существует влияние олигархов на законодательную власть, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телеканала Украина 24.

"Это нужно признавать, что влияние олигархов на законодательную власть существует, к большому сожалению. Если они имеют влияние - это угроза", - подчеркнул глава СНБО.

Таким образом Данилов прокомментировал заявление спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что из законопроекта об олигархах нужно исключить тот пункт, согласно которому реестр олигархов должен формировать СНБО, - "из-за конфликта интересов".

"Если он считает, что кого-нибудь из членов СНБО могут коррумпировать олигархи, тогда надо непосредственно указывать, кто к этому склонен. И есть ли среди 23 членов СНБО люди, которые могут поддаться этому искушению", - добавил секретарь.

Напомним, 2 июня президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об олигархах как неотложный. Позже в Слуге народа анонсировали еще семь законопроектов об олигархах, которые будут касаться изменений в закон о политических партиях и антимонопольное законодательство.

1 июля парламент одобрил в первом чтении закон о борьбе с олигархами. Документ поддержали 275 нардепов.

korrespondent.net

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