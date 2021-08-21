"Манчестер Сити" установил ценник на Ляпорта

Испанец проиграл конкуренцию за место в основе "горожан".
Руководство "Манчестер Сити" определилось с суммой, за которую может продать защитника Эмерика Ляпорта. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации британского таблоида, "горожане" намерены выручить за своего игрока не менее 70 млн евро. Клуб готов расстаться с игроком, поскольку Ляпорт, по мнению боссов "Ман Сити", проиграл конкуренцию за место в основе Рубену Диашу и Джону Стоунзу.
В услугах 27-летнего защитника заинтересованы мадридский "Реал" и "Ювентус".
Напомним, Ляпорт перешел в "Манчестер Сити" из "Атлетика Бильбао" зимой 2018 года. Контракт игрока с "горожанами" рассчитан до 2025 года.
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