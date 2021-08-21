Ученые выявили возможность создания вакцины от всех коронавирусов

Сингапурские специалисты после вакцинации от COVID-19 обнаружили антитела, эффективные против нескольких вариантов SARS-CoV-2.

Исследователи из Медицинской школы Duke-NUS и Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура (NCID) обнаружили, что у привитых вакциной Pfizer-BioNTech вырабатываются эффективные антитела, способные нейтрализовать не только вирус SARS-CoV-2, но и SARS-CoV-1, а также другие коронавирусы. По мнению ученых, это доказывает возможность создания универсальной вакцины, сообщает News Medical.

Сингапурские специалисты в ходе национального многоцентрового исследования иммунного мониторинга вакцинации проанализировали спектр антител, выработавшийся после прививки против COVID-19 у тех, кто перенес в 2003 году атипичную пневмонию SARS, вызванную коронавирусом SARS-CoV-1. Результаты их работы были опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

Авторы предположили, что мРНК-вакцины (типа Pfizer-BioNTech) могут быть эффективны против патогенов группы, включая и те, которые циркулируют пока только среди животных и потенциально могут перейти к человеку.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследователи привлекли восемь человек, перенесших SARS, десять переболевших COVID-19 и десять здоровых людей и сравнили иммунный ответ во всех трех группах до и после вакцинации.

До вакцинации у перенесших SARS обнаруживали нейтрализующие антитела к SARS-CoV-1, но не к SARS-CoV-2. После получения двух доз мРНК-вакцины все пациенты показали высокие уровни нейтрализующих антител против обоих коронавирусов.

Ученые подчеркнули, что это первый доказанный случай перекрестной нейтрализующей активности антител против различных коронавирусов.

"Наше исследование указывает на новую стратегию разработки вакцин следующего поколения, которая не только поможет нам контролировать текущую пандемию COVID-19, но также - предотвратить или снизить риск будущих пандемий, вызванных родственными вирусами", - заявил директор отдела исследований и обучения инфекционных заболеваний NCID Дэвид Лай.

На данный момент ученые проводят экспериментальное исследование по разработке вакцины третьего поколения против различных коронавирусов.