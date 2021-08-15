"Днепр-1" подписал полузащитника "Десны"

Алексей Гуцуляк сменил клубную прописку.

"Днепр-1" объявил о подписании очередного новичка в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает пресс-служба клуба, к команде присоединился полузащитник "Десны" Алексей Гуцуляк. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на четыре года. При этом сумма сделки не разглашается.

Отмечается, что Гуцуляк будет выступать в новом клубе под 9-м номером.

Напомним, Алексей присоединился к "Десне" в 2020 году, и в минувшем сезоне отыграл за команду 27 матчей, отличившись двумя голами и семью результативными передачами.

В нынешнем сезоне УПЛ Гуцуляк уже успел сыграть два матча за черниговский клуб, однако на матч против "Днепра-1", который состоялся 14 августа, украинца не включили в заявку.

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