Подписка RSS-новости PDF архив Письма читателей О нас

Новости

Политика

ООС

Экономика

Авто

Общество

Мир

Происшествия

Культура

Спорт

Тема дня

Статьи

Видео

ВСЕ НОВОСТИ

16:37

В ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев

16:01

"Днепр-1" подписал полузащитника "Десны"

15:38

В поисках потерянного на Говерле мальчика задействовали 150 человек, квадрокоптер и собак, - ГСЧС

15:02

В Киеве 23 и 24 августа не будут вакцинировать население

14:30

В Донецкой области разоблачили схему присвоения средств от ликвидации шахт

14:03

В двух областях Украины показатели не соответствуют "зеленой" зоне карантина

13:31

Диего Коста стал игроком Атлетико Минейро

13:04

Польша отправила в Австралию миллион доз вакцин от коронавируса

12:32

В Будапеште перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы и десятки пострадавших

12:05

В Украине вчера сделали еще более 70 тысяч прививок от COVID-19

11:33

Байден поручил урегулировать войну в Афганистане

11:06

Израиль будет вакцинировать население даже ночью. Пункты откроют в 10 городах

10:34

"Интер" объявил о подписании двух топовых новичков

10:07

На Черкасчине автомобиль упал с дамбы в воду, погибли люди

09:35

Афганские военные перешли границу с Узбекистаном и обратились за помощью

вся лента новостей

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«     Август 2021    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
          

В поисках потерянного на Говерле мальчика задействовали 150 человек, квадрокоптер и собак, - ГСЧС

  6   0 15.08.2021, 15:38 | Новости, Общество
В поисках потерянного на Говерле мальчика задействовали 150 человек, квадрокоптер и собак, - ГСЧС

Для поиска шестилетнего мальчика Алексея Стефанцива, который потерялся вчера во время восхождения на Говерлу, используют квадрокоптер и служебных собак.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Всего к поисковым работам привлечено 156 человек и 19 ед. техники, 3 собаки, квадрокоптер, а именно:

- ГСЧС - 57 человек, 2 собаки, 10 ед. техники (из них 1 квадрокоптер);

- Нацполиция - 37 человек, 4 ед. техники и 1 собака;

- НГУ - 30 человек и 2 ед. техники;

- волонтеры - 13 человек и 2 ед. техники;

- работники Карпатского национального природного парка - 8 человек и 1 ед. техники", - отмечается в сообщении.

Лента статей

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Почему Путин по-прежнему хочет захватить Украину – The Wall Street Journal

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Deutsche Welle: П'ять років без Павла: чому вбивство Шеремета досі не розкрите?

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

Почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины, – The Atlantic Council

вся лента статей

АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2021 (316)
Июль 2021 (601)
Июнь 2021 (724)
Май 2021 (806)
Апрель 2021 (682)
Март 2021 (715)

ФОТОАРХИВ

«     Декабрь 2014    »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
Погода
Киев

влажность:

давление:

ветер:

Погода на 10 дней от sinoptik.ua
беспроводной интернет киев и область wimax интернет в киеве и областиРадио интернет в киеве и области заказать
preMax интернет в киеве и области заказать
Интернет на дачу#/a# в киеве и области
Все права на материалы, которые содержит этот сайт, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Использование материалов сайта Вечерние Вести разрешается при наличии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки)
Вечерние Вести © 2010-2014 Контактная информация [email protected]