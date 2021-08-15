В ЕС хотят срочно изменить правила для беженцев

Ситуация в Афганистане и действия Беларуси продемонстрировали необходимость пересмотра правил предоставления убежища.

Ситуация в Афганистане демонстрирует необходимость быстрого пересмотра правил ЕС в отношении миграции и предоставления убежища. Об этом написал зампред Еврокомиссии, комиссар по вопросам защиты европейского образа жизни Маргаритис Схинас в своем микроблоге в Twitter 15 августа.

"Ситуация в Афганистане и действия Беларуси показали, что время, когда мы можем ждать полного пересмотра необходимых нам правил миграции и предоставления убежища в Европе, уже истекло", - написал европейский высокопоставленный чиновник.

korrespondent.net