Кейн вернулся в расположение "Тоттенхэма"

Футболист отправили на карантин.

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн вернулся в расположение клуба.

Как сообщает Sky Sports, англичанин прибыл утром в субботу, 7 августа. Сейчас он находится на карантине в отеле The Lodge, где пробудет до четверга.

Футболист будет тренироваться, но индивидуально. Как только карантин закончится, он присоединиться к командным занятиям.

Напомним, "шпоры" ожидали возвращения Кейна еще в понедельник, 2 августа, однако он не явился и пропустил предсезонные тесты.

Форвард продолжил свой отпуск на Багамах перед поездкой клуба в США, и теперь обязан отбыть карантин, чтобы присоединиться к команде.

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