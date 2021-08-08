В Латвии во время взлета разбился самолет, погиб пилот

В воскресенье, 8 августа, в Цесисском крае Латвии во время влета потерпел крушение частный самолет. На его борту находились два человека, пилот погиб.

Об этом сообщает Delfi.

Авария произошла в Прикульской волости во время взлета самолета.

К месту происшествия направляются специалиста Управления гражданской авиации.

В самолете находились двое граждан Литвы. Пилот погиб при крушении, пассажир с травмами госпитализирован.

По словам представителя Агентства гражданской авиации Айвиса Винцевса, при взлете легкомоторный самолет не смог выровняться и набрать высоту, после чего упал на землю.