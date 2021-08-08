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"Интер" нашел замену Лукаку

  27   0 08.08.2021, 10:07 | Новости, Спорт
"Интер" нашел замену Лукаку

Миланский клуб подпишет контракт с Джеко.

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку в ближайшее время станет футболистом лондонского "Челси". "Нерадзурри" уже нашли замену бельгийскому игроку.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, миланский клуб договорился о подписании форварда "Ромы" Эдина Джеко.

Представители "Интера" провели переговоры с агентом футболиста, по итогам которых стороны договорились о заключении контракта до 2023 года. Сейчас же клубы находятся на финальной стадии переговоров.

Действующий контракт Джеко с "Ромой" рассчитан до лета следующего года.

В прошлом сезоне босниец провел 38 матчей за римский клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и выполнил пять голевых передач.

Фото Getty Images

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