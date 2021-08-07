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Маркевич: Мне никто не предлагал возглавить сборную Украины

  31   0 07.08.2021, 17:00 | Новости, Спорт
Маркевич: Мне никто не предлагал возглавить сборную Украины

Специалист рассержен на руководство УАФ.

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями по поводу своего ухода из должности Украинской ассоциации футбола.

По словам специалиста, ему не предлагали возглавить национальную команду, а сказали продолжать работу на благо УАФ.

"Мне даже не предлагали сборную. Просто поставили перед фактом, что тренером будет Ребров.

Сказали и дальше возглавлять комитет. Я подал в отставку", - приводит слова Маркевича журналист Игорь Бурбас в Twitter.

Фото Getty Images

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