В Ивано-Франковской области украинский истребитель перехватил Ан-2 с контрафактными сигаретами

В субботу,7 августа, ранним утром над Карпатскими горами тихоходный самолет Ан-2 пытался незаконно вылететь в Румынию. Однако его перехватил украинский истребитель Миг-29.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

Низколетящий самолет "кукурузник" был замечен радиотехническими частями Воздушных сил Украины. После чего с аэродрома "Луцк" подняли истребитель Миг-29, который принадлежит к дежурному звену состава Севастопольской бригады 204 тактической авиации имени Александра Покрышкина.

Перехватили самолет на городом Косов Ивано-Франковской области. После этого Ан-2 приземлился на аэродроме имени Игоря Табанюка в Коломые, идет проверка. Согласно информации источников издания, на борту находились контрабандисты, которые перевозили контрафактные сигареты в Румынию.