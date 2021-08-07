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СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

  4   0 07.08.2021, 16:37 | Новости, Происшествия
СБУ поймала экс-чиновника "Укрзализныци", который скрывался от следствия

СБУ установила местонахождение и задержала бывшего руководителя производственного подразделения "Укрзализныци" - он подозревается в присвоении почти 1 млн грн, выделенных на ремонт путевых машин.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Бывший чиновник организовал схему хищения средств, выделенных на обслуживание машинных комплексов для реконструкции железнодорожных путей. Участие в присвоении средств принимали представители связанных с ним коммерческих структур.

Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник на протяжении длительного времени скрывался. Правоохранители задержали чиновника на железнодорожном вокзале в Киеве.

Задержанному сообщено о подозрениях по ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Обвинительные материалы направлены в суд.

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