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Мария Буряк: В этом году не получилось, но на следующую Олимпиаду в Париже стремлюсь и буду усердно тренироваться, чтобы показать достойный результат!

  19   0 05.08.2021, 14:21 | Новости, Спорт
Мария Буряк: В этом году не получилось, но на следующую Олимпиаду в Париже стремлюсь и буду усердно тренироваться, чтобы показать достойный результат!

Мария Буряк. Фото -  @mashafinebae

Молодая надежда украинской легкой атлетики, 19-летняя Мария Буряк, мастер спорта Украины по бегу на 400 метров с барьерами в этом году не попала на Олимпийские игры в Токио, но уверена, что сможет постоять за честь страны в  2024 году в Париже.

Своими планами юная спортсменка поделилась в Instagram, информирует UAINFO.org.

"В 6 лет мама привела меня на спортивную секцию легкой атлетики. Я ещё не понимала чем занимаюсь, но мне нравилось бегать. Когда подросла (класс 5-6) начала выезжать на областные соревнования, немножко позже - Чемпионаты Украины по разным возрастам (где допускали).

Были слёзы, азарт, так как я была тогда ещё маленькой, а соревновалась со взрослыми девочками и никак не могла их опередить; но уже тогда была цель быть лидером в Украине. Подумала: "чем я хуже?" - и пообещала себе, что с каждым годом буду стараться не сдаваться и работать, как бы мне тяжело ни было.

Это было нелегко, но я стала первой, теперь остаётся только удерживать этот уровень и стараться улучшать результат!

На Чемпионате Украины всегда происходит отбор на Чемпионат Европы, Мира, Балканских стран, и я уже успела побывать на 3 Чемпионатах Европы и 2 Чемпионатах Балканских стран.

На одном из Европейских выполнила и подтвердила мастера Украины, стала финалисткой на личном виде 400 метров с барьерами и эстафете 4*400 метров. Также, побывав на Балканских играх, получила 1 и 3 место на 400 метров.

Ещё я очень рада, что стала амбассадором @newbalance. Уверена, вместе мы добъемся многого.

В этом году, к сожалению, не получилось попасть на Олимпиаду, но вот на следующую (2024) стремлюсь и буду усердно тренироваться, чтобы показать достойный результат и место!", - написала Мария Буряк. 

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