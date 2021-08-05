Рианна стала самой богатой женщиной-музыкантом Земли

Американская исполнительница Рианна признана самой богатой женщиной-музыкантом планеты. Ее состояние, по оценкам Forbes, достигло 1,7 миллиарда долларов, пишет УНН.

Также певица оказалась на втором месте среди самых богатых женщин-артисток. Первое принадлежит американской знаменитости Опре Уинфри, пишет Корреспондент.

При этом, отмечается, что разбогатела Рианна не благодаря музыке, так как с 2016 года певица, не выпустила ни одного нового альбома. Она владеет 50% акций компании Fenty Beauty, что составляет примерно 1,4 миллиарда ее дохода, а также неплохо зарабатывает в компании по производству женского белья Savage x Fenty.

Forbes оценил состояние Fenty Beauty в 2,8 миллиарда долларов. А линия нижнего белья Рианны Savage x Fenty была профинансирована в сумме 115 миллионов долларов при оценке в один миллард долларов.

Певица зарабатывает и в соцсетях - количество ее подписчиков в Instagram насчитывает в 101 миллион, а в Twitter - 102,5 миллиона.

Корреспондент