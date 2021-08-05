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Українка Людмила Лузан здобула "бронзу" Олімпіади-2020 в каное-спринті: це дванадцята медаль України

  9   0 05.08.2021, 10:01 | Новости, Спорт
Українка Людмила Лузан здобула "бронзу" Олімпіади-2020 в каное-спринті: це дванадцята медаль України

Це 12-та медаль в України / Фото: REUTERS

Жіноча програма у каное-спринті дебютує в олімпійській програмі саме на Іграх-2020 в Токіо: вона складається з двох стартів (одиночки на 200 метрів та двійки на 500 метрів). Перші в історії медалі Олімпіади у жіночому каное розігрували саме одиночниці.

Про це повідомляє Суспільне.

За результатами трьох відбіркових раундів (попередні запливи, чвертьфінал та півфінал) до фіналу потрапили вісім найкращих каноїсток. Серед них - українка Людмила Лузан, чинна віце-чемпіонка Європи на цій дистанції.

24-річна українка виграла два свої попередні заїзди (попередній раунд та півфінал). Крім неї такий ж результат показала тільки американка Невін Гаррісон, яка вважалася головною фавориткою на цій дистанції. 

Безпосередньо у фіналі американка з перших метрів пішла у відрив та почала підтверджувати статус фаворитки. Вона створила суттєвий гандикап над усіма суперницями, українка Людмила Лузан відставала на старті - йшла з п'ятим-шостим результатом.

На фініш дистанції Людмила почала відігравати відставання і зрештою позиції на фініші визначав уже фотофініш! Американка Гаррісон виграла історичне "золото" з перевагою майже в секунду, другою змогла фінішувати Лоренс Вінсент-Ляпонт з Канади.

А от фотофініш визначив авторку "бронзи" - і її здобула Людмила Лузан! Українка на 0.08 секунди випередила четверте місце, чинну чемпіонку Європи Дороту Боровську. 

Відповідно, у першій в історії гонці Олімпійських ігор у жіночому каное-спринті на подіум підіймуться спортсменки з США, Канади та України.

  • Каное-спринт. Жінки. Каное, 200 м
  1. Невін Гаріссон (США) - 45.932 сек
  2. Лоренс Вінсент-Ляпонт (Канада) - 46.786
  3. Людмила Лузан (Україна) - 47.034

Що означає ця медаль Людмили

  • "Бронза" Лузан - дванадцята медаль України в Токіо-2020 (дев'ята "бронза"), а також перша нагорода у веслуванні на байдарках на каное.
  • Людмила Лузан - 5-разова призерка чемпіонатів Європи, і тепер бронзова медалістка Олімпійських ігор.
  • Це дев'ята в історії України медаль у веслуванні на каное та байдарках.

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