Гибель Виталия Шишова. Аншлюс Беларуси входит в завершающую стадию

Похоже, главным бенефициаром трагической гибели руководителя правозащитной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова станет Россия. Российские спецслужбы сжигают последние пути к отступлению Александра Лукашенко на Запад. Владимир Путин не оставляет надежд вдохнуть жизнь в то, что давно мертво, и умереть не может - Союзное государство.

Договор о создании Союзного государства, который должен был стать юридической и политической основой для дальнейшей интеграции России и Беларуси, был подписан в декабре 1999 года. В январе 2000 года, после ратификации парламентами двух стран, он вступил в силу. Союзное государство должно было стать надгосударственностью России и Белоруссии с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством, пишет в своем блоге Лилия Корнилова, информирует UAINFO.org.

С момента подписания договора прошло два десятка лет, а "союзный воз" и ныне там - на бумаге. По оценке "Новой газеты", за последние 20 лет российские налогоплательщики, которым власти всё больше затягивают удавку на шее, потратили на Беларусь более чем $109 млрд. Лукашенко умудрялся проскакивать между "капельками" Союзного государства, но, похоже, его политическому везению пришёл конец.

В ситуации с Беларусью Владимир Путин загнал себя в глухой угол. С одной стороны, ему бы хотелось убрать Лукашенко (во всех смыслах), но с другой, он не хочет показывать пример российскому обществу. Если россияне увидят, как белорусы избавились от "последнего диктатора Европы", который пришёл к власти в далёком 1994 году, могут решиться провернуть это в России, к примеру, на президентских выборах в 2024 году.

Надежды на россиян у Путина нет, ведь он всё больше теряет доверие граждан. В частности, 30 июля Аналитический центр Юрия Левады ("Левада-Центр") опубликовал итоги соцопроса, посвящённого доверию политикам, одобрению институтов и положения дел в стране в июле 2021 года. Оказалось, Владимиру Владимировичу доверяет всего 31% россиян против, к примеру, 59% в ноябре 2017 года. Ещё меньше доверия у народа вызывают министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров - 11% и, соответственно, 9%, которые ведут президентскую партию "Единая Россия" на парламентские выборы в сентябре 2021 года.

Александр Лукашенко занимает президентское кресло 27 лет, Владимир Владимирович - 21 год, а в 2024-м, когда в России должны состоятся очередные президентские выборы, 24 года. Оба немолоды, оба надоели гражданам, особенно прогрессивной молодёжи, за которой будущее, оба используют административный ресурс на выборах, репрессии и ограничения свободы слова, оба устраняют политических оппонентов, оба удерживают власть силой... Как только падёт режим Лукашенко в Беларуси, начнётся обратный отсчёт для Владимира Путина в России. Всё то, что сейчас происходит в Беларуси - репетиция того, что будет в России через несколько лет. Именно поэтому на Беларусь сейчас обращены все взоры.

Устранить нельзя - помиловать: Владимир Путин решил пойти другим путём - российские спецслужбы один за другим сжигают пути к отступлению Лукашенко. Их цель - полная политическая и экономическая изоляция Беларуси на международной арене. Чтобы "последнему диктатору Европы" ничего не осталось, как упасть в союзные объятия, сдать независимость и суверенитет страны в обмен на гарантии личной неприкосновенности.

Когда по Беларуси прокатились демонстрации после президентских выборов в августе 2020 года, роспропаганда аплодировала стоя силовым разгонам мирных демонстрантов. Тому, как белорусов, которые снимали обувь, чтобы не пачкать лавки, убирали за собой мусор и дарили силовикам цветы, жестоко били и отправляли в тюрьмы. За этими событиями последовали западные санкции, затем воздушная блокада после принуждения лайнера Ryanair с Романом Протасевичем на борту к посадке в Минске... Сейчас на горизонте маячат новые санкции за организацию коридора для незаконной миграции в Литву, что спровоцировало миграционный кризис в ЕС. Забавно, но 3 августа стало известно, что среди нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе полно не только иракцев, но и... россиян.

В Европе до последнего не оставляли надежд, что в Беларуси пройдут демократические перемены. В частности, 19 июля в интервью Deutsche Welle глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель заявил, "что санкции ЕС обратимы". "Если мы увидим значимые демократические изменения в Беларуси, освобождение всех политзаключенных, прекращение всех нарушений прав человека и подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, то мы готовы их отменить", - отметил он. Дипломат также напомнил, что "ЕС предложил всеобъемлющий план для будущей демократической Беларуси, чтобы поддержать восстановление экономики и устойчивые реформы, когда страна пойдёт по пути демократических преобразований".

Это не могло не встревожить Владимира Путина. Тут же грянул скандал, связанный с Кристиной Тимановской, которая должна была представить Беларусь на Олимпийских играх - 2020. Она так и не вышла на беговую дорожку в Токио, получила гуманитарную польскую визу и вскоре окажется не в Минске, а в Варшаве. Следом за ней белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, решила не возвращаться в Беларусь из Германии. "Долго думая и размышляя мы приняли решения не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни", - прокомментировала она своё решение.

Трагическая гибель руководителя правозащитной организации "Белорусский дом в Украине" Виталия Шишова может поставить точку в истории независимой и суверенной Беларуси. Роспропаганда распространяет разные версии трагедии, в том числе несёт околёсицу про якобы "украинских неонацистов", но всячески намекает, что за смертью активиста стоит Лукашенко. Подобную "сдачу явок и паролей" мы наблюдали в мае, когда в Беларуси настаивали на версии с бомбой на борту Ryanair, а главред RT, МИА "Россия сегодня" и ИА "Sputnik" Маргарита Симоньян в соцсетях открыто написала: "Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии. Но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво".

В кулуарах говорят, что российские спецслужбы делают всё для того, чтобы смерть Виталия выглядела как казнь, а Украина - как страна, в которой опасно, несмотря на гарантии. К сожалению, приходится констатировать, что противникам режима Лукашенко и Путина опасно в любой точке мира. К примеру, в Германии, где в 2019 году в центре Берлина был убит Зелимхан Хангошвили, в Великобритании, где в 2018 году произошло покушение на Скрипалей, в Болгарии, где в 2015 году пытались убить Эмилиана Гебрева и далее по списку.

3 августа стало известно, что проект Bellingcat направит все ресурсы на расследование смерти белорусского оппозиционера. "Даже без предварительной информации я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не будет полной картины. Сейчас мы можем предположить, что это спецоперация, это факт", - заявил расследователь Христо Грозев. Следствие по делу идёт, и окончательные выводы будут сделаны правоохранительными органами.

"Шокирован сообщениями о том, что белорусского активиста Виталия Шишова нашли повешенным в киевском парке. Он помог многим избежать репрессий режима Лукашенко. Благодарен украинской власти за быстрое открытие расследование обстоятельств его смерти, в том числе его возможного убийства. Надо осуществить правосудие", - в частности, написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Соединённые Штаты глубоко опечалены, узнав о смерти белорусского активиста Виталия Шишова в Киеве, и мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его близким. Смерть произошла на фоне неприемлемых репрессий со стороны Беларуси против гражданского общества, и мы надеемся на полное и тщательное расследование со стороны украинских властей для установления её причин и обстоятельств", - сообщило посольство США в Украине на своей странице в Facebook.

Ждём, когда виновные будут найдены и наказаны.

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Лилия КОРНИЛОВА