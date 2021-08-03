Керуючі МВФ схвалили виділення рекордних $650 млрд на відновлення економіки. Україна отримає $2,7 млрд

Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ (Фото: EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS)

Рада керуючих Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила виділення $650 млрд, щоб полегшити вихід світової економіки з "найгіршої рецесії з часів Великої депресії".

Рада управителів МВФ затвердила загальний розподіл рекордних СПЗ (спеціальних прав запозичення) у розмірі, еквівалентному $650 млрд для підтримки країн під час кризи, спричиненої пандемією коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті Фонду, інформує НВ.

"Це історичне рішення - найбільший розподіл СПЗ в історії МВФ і стимул для світової економіки під час безпрецедентної кризи", - зазначила директорка-розпорядниця Фонду Кристаліна Георгієва.

За словами Георгієвої, розподіл СПЗ дозволить задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру і сприятиме стійкості і стабільності світової економіки. Також вона додала, що розподіл коштів допоможе найбільш уразливим країнам, які намагаються впоратися з наслідками кризи COVID-19.

Загальний розподіл СПЗ набуде чинності 23 серпня 2021 року. Нові створені СПЗ будуть переведені країнам-членам МВФ пропорційно їхнім чинним квотам у Фонді.

Близько $275 млрд з нового розподілу надійде країнам з ринком, що формується і країнам, що розвиваються, в тому числі країн з низьким рівнем доходу.Як раніше заявляв глава НБУ Кирило Шевченко, у разі виділення Фондом коштів на відновлення економіки, Україна зможе претендувати на $2,7 млрд пропорційно своїй квоті в МВФ.

"Вечірні Вісті"