Футболіст збірної України зі словами "я зі Львова" відмовився переходити в російський клуб

Півзахисник юнацької збірної України та донецького "Шахтаря" Роман Якуба, коментуючи свій перехід у латвійську "Валмієру", зізнався, що йому пропонували продовжити кар'єру в Росії. За словами 20-річного захисника, він відкинув варіант iз "Сочі".

Якуба розповів виданню FootBoom, що перед тим, як з ним почали контактувати латвійці, у нього було два варіанти. Крім "Сочі", з ним контактували представники польського "Ракува" - з ними не вдалося домовитися через велику компенсацію, інформує UAINFO.org.

"Поляки злякалися, що вона буде занадто велика для них, тому не склалося. "Сочі" ще взимку хотів мене викупити. Їм навіть вдалося домовитися із "Шахтарем" за сумою переходу, але все ж я зі Львова, тому вирішив відмовитися від можливості пограти в Росії", - розповів Якуба.

За даними Transfermarkt, за останні два сезони Роман провів у футболці "гірників" 11 матчів у Юнацькій лізі УЄФА.

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