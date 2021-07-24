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"Все життя мріяла про золото": дзюдоїстка Білодід пояснила свої сльози після поєдинку за бронзу

  9   0 24.07.2021, 23:00 | Новости, Спорт
"Все життя мріяла про золото": дзюдоїстка Білодід пояснила свої сльози після поєдинку за бронзу

Дар'я Білодід / фото REUTERS

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід розповіла, чому розплакалася після того, як виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Слова Білодід наводить "Суспільне", пише УНІАН.

"Бронза - це нагорода не на вагу золота. Сльози означають, що я все своє дитинство і життя я мріяла про золото. Але краще бути з бронзовою медаллю, ніж без медалі", - підкреслила Білодід.

Вона зазначила, що не знає, чому програла в півфінальній сутичці проти японки:

"Не знаю, чому так сталося. Я була добре готова - як фізично, так і морально. Вважаю, вся сутичка з Тонакі йшла добре, я домінувала, але в якийсь момент... Не знаю, чому, я ще не переглядала, ми з батьками переглянемо і зрозуміємо, що сталося".

Білодід сказала, що відпочине місяць, після чого відновить тренування і буде сподіватися виграти золоту медаль на Олімпіаді в Парижі:

"До Парижа ще дуже багато часу, але, звичайно, моя дитяча мрія - золото Олімпійських ігор. І я буду намагатися, щоб ця мрія здійснилася".

Бронзова медаль Білодід: факти

  • Дар'я Білодід принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо.
  • Для 20-річної Білодід, яка вже ставала чемпіонкою світу та Європи, це перша в кар'єрі медаль Олімпійських ігор.
  • Для України це перша з 2008 року медаль Олімпійських ігор у дзюдо.
  • Крім цього, це перша в історії України медаль у жіночому дзюдо на Олімпіадах. Раніше три медалі в дзюдо Україні принесли чоловіки: Руслан Мішуренко (бронза в Сіднеї-2000) і Роман Гонтюк (срібло в Афінах-2004 і бронза в Пекіні-2008).

УНІАН

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