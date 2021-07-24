Мертвые души: что происходит с информацией, когда закрываются сайты

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Мы знаем, что в Интернете можно найти, что угодно, - это бездонный кладезь информации. Однако контент там не только появляется, но и регулярно исчезает. Фокус выяснил, почему так происходит.

Ежесекундно Сеть наполняется гигабайтами информации - сегодня буквально каждый, кто имеет смартфон и доступ к Интернету, является генератором цифрового контента. Поэтому у нас создается стойкое впечатление, что Сеть постоянно растет, а все наши фото, видео, тексты и прочие продукты диджитальной деятельности, валятся в него, как в бездонный колодец. Но процесс работает и в обратную сторону - каждый день из онлайна пропадают сотни сайтов со всей информацией, которая когда-либо была размещена на них. Мы это замечаем только тогда, когда вокруг "пропажи" вспыхивает скандал. Итак, почему "умирают" веб-ресурсы и, самое главное, куда девается информация, которую они содержали?

Замена контента: почему на нормальных сайтах вдруг появляются порноролики?

На днях в американском медиапространстве поднялся хайп: пользователь Twitter @dox_gay обнаружил, что на страницах изданий Huffington Post, New York, The Washington Post, Uproxx и других уважаемых медиа встроены эмбеды, ведущие на порносайт - при чем на один и тот же. Оказалось, что компания 5 Star Porn HD купила домен, ранее принадлежавший видеоплатформе Vidme, которая позиционировала себя как "гибрид YouTube и Reddit". (Стоит отметить, что Vidme просуществовала всего три года - с 2014 по 2017 гг.). В итоге, теперь все, кто заходят по адресу vid.me, перенаправляются на домашнюю страницу 5 Star Porn HD.

Но не только в США происходит нечто подобное - в Украине тоже. Наверняка вы помните скандал, когда старшеклассник обнаружил, что ссылка novomirgorod.com, приведенная в учебнике украинского языка за 10-й класс, ведет не на сайт администрации Новомиргорода (город в Кировоградской области), а на ресурс с контентом 18+. Автор учебника, Александр Авраменко, обращался в Киберполицию, чтобы сайт закрыли, а его помощница сообщала ТСН, что это все - работа хакеров.

На момент написания этого материала novomirgorod.com не работает, и ранее по этому адресу действительно размещался сайт горадминистрации - это подтверждает web.archive.org. Теперь же у госучреждения другой веб-адрес: rada-novomirgorod.gov.ua. Однако дело тут не в хакерах. Как объяснил Фокусу эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович, с новомиргородским ресурсом произошла та же история, что и с американским видеохостингом Vidme: покинутый владельцами домен, купили порнодельцы, а затем произошла замена одного контента другим.

Тот самый учебник с "пикантной" ссылкойФото: Скриншот

Киберсквоттинг в действии

Рассмотрим в качестве примера свежий кейс с платформой Vidme. Когда в 2017 году компания объявила о закрытии по причине высокой конкуренции со стороны YouTube, Facebook и Instagram, ее купила Giphy. На базе наработок Vidme, Giphy запустила познавательный ресурс с доменным именем Knowable.fyi, а вот доменное имя Vid.me оказалось никому не нужным. Его-то и "подобрали" киберсквоттеры.

Тут стоит пояснить, что такое киберсквоттинг. Это спекуляция доменами, когда создают и регистрируют доменные имена, содержащие название какой-либо торговой марки, с целью дальнейшей их перепродажи или недобросовестного использования. Понятное дело, что основатели Vidme создали доменное имя Vid.me вовсе не с такими целями - проблема в том, что случилось с доменом тогда, когда он стал, по сути, никому не нужен. Так как он содержит название довольно известной в США компании, хоть уже и не существующей, и оказался брошенным на произвол судьбы, он довольно легко стал объектом киберсквоттинга. Скорее всего, киберсквоттеры выкупили домен у Giphy или у регистратора, а потом перепродали его представителям порноиндустрии. И теперь все пользователи, переходя по ссылке, видят контент, но не в стиле YouTube и Reddit...

Куда исчезает контент с "мертвых" сайтов?

В случае с Vidme весь контент, скорее всего, размещался на серверах, которые компания арендовала в большом дата-центре, за что они ежемесячно платили арендодателю. Когда компания закрылась, владельцы могли пойти двумя путями: либо попросить дата-центр продолжать хранить резервные копии, либо просто уничтожить всю информацию, которая когда-либо размещалась на их платформе. Скорее всего, они пошли вторым путем, так как хранить большое количество данных - каприз не из дешевых. Да и особого смысла в таком хранении нет. Если они решили бы создать другой подобный ресурс, можно было бы перенести весь контент на него. Но этого, как мы знаем, не случилось. Поэтому, думаем, что все резервные копии просто были уничтожены, место на сервере освобождено, а сам сервер сдан в аренду уже совсем другим людям.

"Все зависит от владельцев сайтов. Как они распорядятся контентом, так и будет. Есть архивные проекты типа web.archive.org, на которых "оседают" страницы уже не существующих ресурсов. Но хранить файлы - это дорого и напряжно. Их проще удалить. И так происходит каждый день", - резюмирует Андрей Баранович.

Что делать, если пропала информация?

Ответ очевиден: хранить важную для вас информацию стоит на внешних носителях, которые принадлежат только вам и никому более. Если вы полагались на какой-то сайт и постили туда фото и видео для "семейного архива", чтобы по истечении времени показывать файлы детям и внукам, то, увы - всегда есть риск, что весь контент может быть просто стерт и с сервера, и с лица Земли. Конечно, и с носителем может случиться какая-то неприятность - не исключено. Но все же он надежнее, чем облачные сервисы, к которым имеют неограниченный доступ такие компании, как Google и Apple. Поэтому, по возможности, самые памятные моменты рекомендуем хранить в аналоговом, а не цифровом виде, распечатав текстовые и фотофайлы, заказав у художника семейный портрет.

Фокус